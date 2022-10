Kontaveit-Krejcikova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Tallinn 2022

(Di domenica 2 ottobre 2022) Anettsfiderà Barboranelladel Wta 250 di. Proverà a trionfare nel torneo di casa la numero uno del tabellone, fin qui protagonista di una stagione non delle più esaltanti. Anche questa settimana il cammino non è stato semplice, con vittorie lottate contro la cinese Wang all’esordio e contro la Bonaventure nei quarti. Nessun problema invece in seminel derby con Kanepi. Segnali di risveglio anche da parte della tennista ceca, dopo mesi di calvario a causa di un infortunio che di fatto l’ha costretta a presentarsi in condizioni precarie alla difesa del titolo del RG. Nel torneo estone sta esprimendo un ottimo tennis, che l’ha portata a sconfiggere una dietro l’altra Tomljanovic, Kostyuk, Haddad Maia ed infine la seconda testa di serie ...

Si profila quindi una sfida in Finale decisamente interessante con Kontaveit che farà valere la propria velocità di palla al cospetto della ceca più abile a variare il tema. Kontaveit e Krejcikova si incontreranno per la terza volta. L'estone si è imposta alle WTA Finals dell'anno scorso, prima di fermarsi in finale contro Garbine Muguruza.