(Di domenica 2 ottobre 2022) I pro e i contro di un calendario dai ritmi infernali risiedono nello stesso fattore: il tempo. Ce n'è poco per preparare la gara successiva e ce n'è ancora meno per crogiolarsi nelle amarezze: così l'...

SimoneTogna : Durante la sosta la dirigenza dell'#Inter ha 'esortato' #Inzaghi a prendere una decisione su #Handanovic-#Onana. No… - sportli26181512 : Inzaghi col Barça potrebbe cambiare mezza squadra. E c'è l'incognita Lautaro: Inzaghi col Barça potrebbe cambiare m… - JFCmarco : @Alex_Cruijff14 Meno culo? Insomma… se Allegri, e quindi la Juve avesse metà del culo di Inzaghi saremmo a pari punti col Napoli - CelebreSco : Sono un #Interista semplice: invoco #Asllani titolare e #Stankovic allenatore illudendomi di poter risolvere tutti… - Milestemplaris : @pensavopiovesse @it_inter Che ha già fatto sapere a Inzaghi che col Barcellona gioca lui. -

I dubbi Procedendo con ordine dal posto tra i pali, ci sono ottime probabilità che sia André Onana a sfidare i blaugrana, in parte perché l'Europa è il terreno di caccia scelto daper il ...... gli operatori non danno molto credito alla formazione di Simone, che parte sfavorita: il ... nonostante una tradizione che spesso non ha riservato epiloghi positivi, gli incrociBarcellona ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il portiere potrebbe rivedersi nella gara di Champions League contro i catalani: intanto voci di mercato arrivano dalla Premier e riguardano Lautaro ...