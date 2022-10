GP Thailandia, A.Espargarò: "Penalizzazione che non mi va giù, così è come la F1" (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Gran Premio della Thailandia non ha sorriso ad Aleix Espargarò e all' Aprilia . Dopo aver faticato in prova, lo spagnolo aveva ritrovato la competitività sull'asfalto bagnato in gara, ma un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Gran Premio dellanon ha sorriso ad Aleixe all' Aprilia . Dopo aver faticato in prova, lo spagnolo aveva ritrovato la competitività sull'asfalto bagnato in gara, ma un ...

MotociclismoIT : MotoGP Thailandia 2022: vince Oliveira davanti a Miller e Bagnaia. Sesto Bastianini, A. Espargaro 11esimo e zero pu… - gponedotcom : Miguel regala la vittoria alla KTM, ripetendo il successo di Mandalika. Miller e Bagnaia completano il podio, Marqu… - gponedotcom : Bezzecchi scatta dalla pole per la prima volta, Martìn e Bagnaia completano la prima fila. Quartararo dovrà difende… - gponedotcom : Pecco segna il migloir tempo davanti a Luca e Johann. Enea segue a lungo Quartararo in pista, che si innervosisce.… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Tredicesimo e diciassettesimo tempo per Aleix Espargarò e Vinales #MotoGP #ThaiGP #Motorionline -

MotoGp, in Thailandia vince Oliveira davanti a Miller. Terzo posto per Bagnaia che ora è a due punti da Quartararo, solo 17esimo Bagnaia e Quartararo continuano a sfidarsi a distanza e in Thailandia, con il terzo posto del podio,... Aleix Espargarò (Aprilia) 199 4. Enea Bastianini (Ducati) 180 5. Jack Miller (Ducati) 179 6. Brad ... GP Thailandia, A.Espargarò: "Penalizzazione che non mi va giù, così è come la F1" Il Gran Premio della Thailandia non ha sorriso ad Aleix Espargarò e all' Aprilia . Dopo aver faticato in prova, lo spagnolo aveva ritrovato la competitività sull'asfalto bagnato in gara, ma un contatto con Brad Binder ... Bagnaia e Quartararo continuano a sfidarsi a distanza e in, con il terzo posto del podio,... Aleix(Aprilia) 199 4. Enea Bastianini (Ducati) 180 5. Jack Miller (Ducati) 179 6. Brad ...Il Gran Premio dellanon ha sorriso ad Aleixe all' Aprilia . Dopo aver faticato in prova, lo spagnolo aveva ritrovato la competitività sull'asfalto bagnato in gara, ma un contatto con Brad Binder ...