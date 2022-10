Gazzetta: l’Inter commette sempre gli stessi errori. Se non vince neppure quando gioca bene, quando? (Di domenica 2 ottobre 2022) l’Inter è in crisi profonda e i suoi tifosi in depressione. Contro la Roma Inzaghi ha messo in fila la quarta sconfitta in otto giornate. Un bilancio da brividi. Ad aggravare le cose è il fatto che l’Inter non ha nemmeno giocato male, scrive la Gazzetta dello Sport. “La cosa più grave, forse, è che la quarta caduta è arrivata al termine di una delle migliori partite stagionali. Cioè: se non vince neppure quando gioca bene, quando? Ieri ha preso in mano la partita, ha messo sotto la Roma, non ha chiuso il match e piano piano se lo è fatto sfilare, a causa dei soliti errori. Anche questo è grave: l’Inter si fa male sempre nello stesso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022)è in crisi profonda e i suoi tifosi in depressione. Contro la Roma Inzaghi ha messo in fila la quarta sconfitta in otto giornate. Un bilancio da brividi. Ad aggravare le cose è il fatto chenon ha nemmenoto male, scrive ladello Sport. “La cosa più grave, forse, è che la quarta caduta è arrivata al termine di una delle migliori partite stagionali. Cioè: se non? Ieri ha preso in mano la partita, ha messo sotto la Roma, non ha chiuso il match e piano piano se lo è fatto sfilare, a causa dei soliti. Anche questo è grave:si fa malenello stesso ...

Gazzetta_it : La 'vendetta' di Dybala: quando vede l'Inter si esalta. La sostituzione? Solo crampi - Gazzetta_it : Senza Lukaku l'attacco fa flop. E per Lautaro allarme coscia: oggi gli esami #Inter - Gazzetta_it : L'ira dei tifosi contro l'Inter: 'Impresentabile, ogni settimana è un horror' - stre7_1899 : RT @Gazzetta_it: Senza Lukaku l'attacco fa flop. E per Lautaro allarme coscia: oggi gli esami #Inter - napolista : Gazzetta: l’#Inter commette sempre gli stessi errori. Se non vince neppure quando gioca bene, quando? Ieri ha mess… -