Con effetti ottici, geometrie e cromatismi, i quadri "giocano" a distorcere la realtà (Di domenica 2 ottobre 2022) L’occhio in gioco. Percezione, impressioni e illusioni nell’arte è una mostra che, partendo dal rapporto movimento-colore, arte-scienza, dimostra come la nostra capacità visiva di percepire possa essere facilmente ingannata. "L'occhio in gioco": le opere in mostra guarda le foto Tanti gli esempi e gli spunti, dal Cinema dei Lumière, alle foto sperimentali di Muybridge, alle opere di Calder e Munari, Seurat, Kandinsky, Boccioni. Una parte dell’esposizione è dedicata alle ricerche visive-cinetiche e di psicologia della percezione svolte dal Gruppo N negli Anni ’60. Cinque spazi della città ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 ottobre 2022) L’occhio in gioco. Percezione, impressioni e illusioni nell’arte è una mostra che, partendo dal rapporto movimento-colore, arte-scienza, dimostra come la nostra capacità visiva di percepire possa essere facilmente ingannata. "L'occhio in gioco": le opere in mostra guarda le foto Tanti gli esempi e gli spunti, dal Cinema dei Lumière, alle foto sperimentali di Muybridge, alle opere di Calder e Munari, Seurat, Kandinsky, Boccioni. Una parte dell’esposizione è dedicata alle ricerche visive-cinetiche e di psicologia della percezione svolte dal Gruppo N negli Anni ’60. Cinque spazi della città ...

