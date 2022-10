Anna Lou Castoldi, chi è la figlia di Asia Argento e Morgan (Di domenica 2 ottobre 2022) Anna Lou Castoldi è nata in una famiglia di artisti, dal nonno Dario Argento, regista icona dei film brivido all’italiana, alla mamma attrice Asia Argento, al padre Morgan Anna Lou Castoldi ha un nome altisonante, figlia e nipote d’arte a trecento sessanta gradi. Una famiglia la sua composta da personaggi importanti: nonno unico al mondo, Dario Argento, icona e maestro dei film brivido all’italiana; nonna, Daria Nicolodi, grande attrice e interprete delle stesse pellicole; mamma Asia Argento celebre attrice, regista e cantante; papà Morgan, famoso, discusso, acclamato e odiato musicista e cantante, produttore musicale e scopritore di talenti. Cosa altro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022)Louè nata in una famiglia di artisti, dal nonno Dario, regista icona dei film brivido all’italiana, alla mamma attrice, al padreLouha un nome altisonante,e nipote d’arte a trecento sessanta gradi. Una famiglia la sua composta da personaggi importanti: nonno unico al mondo, Dario, icona e maestro dei film brivido all’italiana; nonna, Daria Nicolodi, grande attrice e interprete delle stesse pellicole; mammacelebre attrice, regista e cantante; papà, famoso, discusso, acclamato e odiato musicista e cantante, produttore musicale e scopritore di talenti. Cosa altro ...

haerryness : @oceanvisak con affetto, anna & lou - JENNIEDIET : @crissydaichu venus, moon, mo, vivi, luna, anna, lou, lu, nana, bella, isabella, rue, flora, em, emi, valeria, VAL,… - anna_romanini : RT @xonlyth3brave: se a scuola vedo qualcuno con i merch di harry o lou non importa come io stia, la mia giornata migliora in un secondo - 1Dwillalwaysyou : @anna_tpwk_ lou ha difeso liam, dicendo che zach quello che ha tweetato merda contro liam deve scusarsi - folkvhbw : @lt91xwallss @habit28_haz_lou Anna mai -