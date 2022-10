Anche l’ex moglie di Marco Bellavia commenta il suo ritiro e attacca i vipponi: “Vergogna” (Di domenica 2 ottobre 2022) La notizia più letta ieri, almeno per chi sta seguendo le vicende legate al Grande Fratello VIP, è stata quella dell’abbandono di Marco Bellavia al reality di Canale 5. E badate bene, non si tratta solo di televisione o di gossip. Perchè questa vicenda, è molto più complessa di quello che si possa pensare. In primo luogo perchè Marco Bellavia aveva dei problemi seri, che probabilmente gli esperti, quelli che dovrebbero reputarti idoneo per partecipare a un reality come il Grande Fratello, hanno forse sottovalutato. In secondo luogo, perchè il disagio di Marco, si è sicuramente accresciuto a causa del trattamento indecente che ha ricevuto da parte di tutti i suoi compagni ( le eccezioni in questa triste storia, sono forse una o due). Una triste pagina di televisione ieri, ma Anche di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 ottobre 2022) La notizia più letta ieri, almeno per chi sta seguendo le vicende legate al Grande Fratello VIP, è stata quella dell’abbandono dial reality di Canale 5. E badate bene, non si tratta solo di televisione o di gossip. Perchè questa vicenda, è molto più complessa di quello che si possa pensare. In primo luogo perchèaveva dei problemi seri, che probabilmente gli esperti, quelli che dovrebbero reputarti idoneo per partecipare a un reality come il Grande Fratello, hanno forse sottovalutato. In secondo luogo, perchè il disagio di, si è sicuramente accresciuto a causa del trattamento indecente che ha ricevuto da parte di tutti i suoi compagni ( le eccezioni in questa triste storia, sono forse una o due). Una triste pagina di televisione ieri, madi ...

