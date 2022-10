Afghanistan, le donne protestano per il diritto di studio: i talebani disperdono la manifestazione sparando in aria e colpendole con bastoni (Di domenica 2 ottobre 2022) Le autorità talebane hanno disperso una manifestazione con un centinaio di donne – soprattutto di etnia hazara – sparando colpi in aria nella città occidentale di Herat, in Afghanistan. Le manifestanti hanno dichiarato di essere state picchiate. “L’istruzione è un nostro diritto, il genocidio è un crimine”, hanno scandito le manifestanti, vestite con hijab e foulard neri, le studentesse sono state fermate dalle forze talebane pesantemente armate. Protestavano contro l’attentato di venerdì a Kabul, che ha ucciso 35 persone e ferito altre 82, la maggior parte ragazze e giovani donne. “Non avevamo armi, ma cantavamo solo slogan mentre marciavamo”, ha detto una delle manifestanti, Wahida Saghri. “Ma ci hanno picchiato con bastoni e hanno anche sparato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Le autorità talebane hanno disperso unacon un centinaio di– soprattutto di etnia hazara –colpi innella città occidentale di Herat, in. Le manifestanti hanno dichiarato di essere state picchiate. “L’istruzione è un nostro, il genocidio è un crimine”, hanno scandito le manifestanti, vestite con hijab e foulard neri, le studentesse sono state fermate dalle forze talebane pesantemente armate. Protestavano contro l’attentato di venerdì a Kabul, che ha ucciso 35 persone e ferito altre 82, la maggior parte ragazze e giovani. “Non avevamo armi, ma cantavamo solo slogan mentre marciavamo”, ha detto una delle manifestanti, Wahida Saghri. “Ma ci hanno picchiato cone hanno anche sparato in ...

emergency_ong : ?? #Afghanistan Attacco suicida in un centro formativo a #Kabul, 22 vittime ricevute nel nostro ospedale, per la mag… - TizianaFerrario : le donne afghane con coraggio manifestano a Kabul davanti ambasciata #Iran in segno di solidarietà con le ragazze i… - DiplomaziaTW : RT @DelpapaMax: Manifestazioni per la libertà in Iran e Afghanistan: il PD tace, schifato. Il fatto che siano in prima linea le donne, poi,… - malcom_une : @squopellediluna La rivolta delle donne e delle ragazze sta dilagando in Iran e monta anche in Afghanistan - DelpapaMax : Manifestazioni per la libertà in Iran e Afghanistan: il PD tace, schifato. Il fatto che siano in prima linea le don… -