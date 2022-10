Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 07:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI SEGNALATA NEBBIA TRA FROSINONE E CEPRANO, UN INVITO ALLA PRUDENZA QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER ILR ESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)DEL 1 OTTOBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATA NEBBIA TRA FROSINONE E CEPRANO, UN INVITO ALLA PRUDENZA QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER ILR ESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

