Veronica Peparini, finalmente i motivi per cui non fa più parte di Amici: il triste sfogo

Veronica Peparini da quest'anno non fa più parte del cast di Amici. La notizia, dai primi rumors diffusi durante i mesi scorsi, fino alla conferma ufficiale ha lasciato perplessi i fan del programma di Canale 5 ma adesso è emersa tutta la verità. A raccontarla è stata proprio la ex professoressa della scuola più famosa d'Italia.

Veronica Peparini, dopo tanti rumors ha ammesso di essere rimasta molto male per la decisione presa da parte della redazione di Amici di Maria De Filippi e in una lunga intervista inedita ha svelato i retroscena sulla scelta degli autori di Canale 5. Scopriamo cosa ha confessato l'ex insegnante del talent show ...

