Tabellone Atp 500 Tokyo 2022 | Ruud guida il seeding | presente Nick Kyrgios

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 500 di, in programma sul veloce indoor dal 3 al 9 ottobre. Il norvegese Casperil, seguito dal britannico Cameron Norrie e dall’americano Taylor Fritz. Spicca la presenza del finalista di Wimbledon, mentre non ci sono tennisti italiani. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PRIMO TURNO (1)vs Munar Martinez vs Popyrin McDonald vs (WC) Uchida Kwon vs (6) De Minaur (4) Tiafoe vs (WC) Uchiyama Daniel vs Zapata Miralles Kecmanovic vs Nishioka Albot vs (8) Evans (5)vs Tseng Q vs Majchrzak Coric vs Q Duckworth vs (3) Fritz (8) Shapovalov vs Johnson Q vs Q Nakashima vs (WC) Mochizuki Kokkinakis vs (2) Norrie SportFace.