Spalletti vola | questo Napoli è inarrestabile

Dopo il 3 - 1 al Torino il Napoli raccoglie la sesta vittoria di fila e un carico di entusiasmo che tornerà utile per i prossimi impegni tra Champions ...19il Napoli. Difende il primo posto e lo fa con il gioco e la consapevolezza delle proprie ... L'ha studiata così il professor: Raspa non sta mai fermo, arretra, porta con sé uno dei ...Spalletti batte il Toro e vola, prova di forza del Bari per la vetta 9 gol segnati in un giorno, un sorriso lungo quanto la A16, l’autostrada che porta da Napoli fino a Bari. Il vincitore si chiama Au ...Spalletti e Juric effettuano una serie di cambi ma la partita ... A sei minuti dallo scadere del tempo, Meret con una grande parata in volo nega il gol a Radonjic e su questa occasione sfumata si ...