ParliamoDiNews : Santoro: «Un’associazione e un’app per una nuova partecipazione contro la dittatura dell’algoritmo» #01Ottobre… - Nico_Pes : @GiovaQuez Se può interessare Santoro ha resuscitato una vecchia mailing list di Servizio Pubblico per avvisare che… -

Giornalettismo

...a 12 anni e 10 mesi di reclusione per i reati diper ... Per l'altro legale, Piergerardo, si tratta di una ... Anche alla luce dei 2 anni in regime di detenzione al 41bis per'......dal 30 settembre al 2 ottobre e precedenti L'... I calabresi lo hanno incrociato in 6 occasioni ottenendo tre vittorie... 14.00BRESMES - CECCON IV: DIOP VAR: DOVERI AVAR: ... Michele Santoro, l'app contro la dittatura dell'algoritmo | Giornalettismo