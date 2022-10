Russia, Putin a Xi: 'Insieme per un ordine mondiale più equo'. Missili su Odessa e nel Donetsk. Truppe ucraine entrano a Lyman (Di sabato 1 ottobre 2022) - Il messaggio del presidente russo dopo la celebrazione dell'annessione delle 4 regioni ucraine occupate. Intanto Mosca intensifica i suoi raid, ma avanza anche la controffensiva ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 ottobre 2022) - Il messaggio del presidente russo dopo la celebrazione dell'annessione delle 4 regionioccupate. Intanto Mosca intensifica i suoi raid, ma avanza anche la controffensiva ...

Adnkronos : #Putin accusa gli Stati Uniti: 'Vogliono distruggere non solo la Russia, ma anche l'Italia e altri competitori euro… - captblicero : Nel discorso psichedelico sull'annessione illegale di quattro regioni ucraine (che nemmeno controlla), Putin sta pa… - ladyonorato : Toh, qualcuno in #Russia supporta la linea di #Putin - PaoloBMb70 : RT @AuroraLittleSun: Adnkronos: Putin accusa gli Stati Uniti: 'Vogliono distruggere non solo la Russia, ma anche l'Italia e altri competito… - Carlo10309 : RT @Adnkronos: #Putin accusa gli Stati Uniti: 'Vogliono distruggere non solo la Russia, ma anche l'Italia e altri competitori europei'. htt… -