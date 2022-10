“Qualche parola in napoletano?”: Kim messo alla prova dopo Napoli-Torino (Di sabato 1 ottobre 2022) Kim Min-jae, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Torino, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Kim Napoli-Torino (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Napoli-Torino, le parole di Kim “Sono molto felice, gioco in un club da sogno e quindi non posso essere più felice di così. Poi oggi è stata una grande partita”. “Spalletti è un allenatore fantastico, io ho bisogno di migliorare sulla linea difensiva, nell’uno contro uno, e con Spalletti posso solo migliorare”. “Parole in napoletano? Ciao a tutti, forza Napoli sempre! (ride, ndr)”. Kim ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Kim Min-jae, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dnostra redazione: Kim(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images), le parole di Kim “Sono molto felice, gioco in un club da sogno e quindi non posso essere più felice di così. Poi oggi è stata una grande partita”. “Spalletti è un allenatore fantastico, io ho bisogno di migliorare sulla linea difensiva, nell’uno contro uno, e con Spalletti posso solo migliorare”. “Parole in? Ciao a tutti, forzasempre! (ride, ndr)”. Kim ...

