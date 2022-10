LaStampa : Orhan Pamuk: “Non ho paura del nazionalismo quando accende la libertà di un popolo” - PietroMartinett : RT @CircoloLettori: «Ho usato la peste nella mia allegoria politica per raccontare la crisi del nostro mondo»: oggi su @LaStampa @elenaloew… - frammentodaria : RT @CasaLettori: 'L'arte del romanzo si basa sulla capacità di raccontare le nostre storie come se appartenessero ad altri' Grandioso Orha… - Grimilde0 : @Poesiaitalia 'Il mio nome è rosso' di Orhan Pamuk - MassimGiannini : RT @LaStampa: Orhan Pamuk: “Non ho paura del nazionalismo quando accende la libertà di un popolo” -

Oggi, Esapolis ha anche l'onore di ospitare lo scrittore e saggista turco, premio Nobel per la letteratura nel 2006, Feritche, in visita a Padova per tenere un incontro con l'...è a Napoli per la quarta volta (stavolta per il Campania libri festival, dove è intervenuto ieri, la prima con il padre nel 1959, in auto da Ginevra) e non si sottrae al discorso sull'...Grandi soddisfazioni questa settimana per il Museo Esapolis gestito dalla Butterfly Arc di Montegrotto Terme. La settimana è iniziata con un importante riscontro per la struttura e l’operato di tutto ...Sceglie Napoli, benedicendo la prima giornata del neonato festival «Campania libri», per l'anteprima italiana del suo nuovo romanzo, Le notti della peste tradotto da Einaudi, ...