Mentre l'Italia è sull'orlo del fallimento la politica perde tempo a discutere del nulla. L'analisi di Andrea Pasini (Di sabato 1 ottobre 2022) L'economia del nostro Paese sta andando a rotoli, portando con sé svariati problemi molto seri, come ad esempio la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, che potrebbero sfociare, se non gestiti in tempo, in un serio pericolo all'ordine pubblico. L'economia del nostro Paese è da troppo tempo in uno stato difficile. Stiamo assistendo a rincari di luce, gas, materie prime, trasporti, packaging e generi alimentari mai visti dalla storia della nostra Repubblica, tutti dovuti a una speculazione fuori controllo che sta distruggendo giorno dopo giorno il tessuto economico della nostra nazione. Gli imprenditori, sia piccoli che medi, sia i grandi colossi dell'industria Italiana, nel 90% dei casi stanno lavorando a perdere in quanto non riescono a gestire i costi di produzione. La stessa cosa vale per i fornitori ...

