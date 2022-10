Gazzetta_it : L'Eurolega fra obiettivi, speranze e rivali: intervista doppia a Scariolo e Messina -

La Gazzetta dello Sport

E di questa parliamo coi coach delle due squadre italiane iscritte, Ettore Messina dell'Olimpia Milano e Sergio Scariolo della Virtus Bologna, tornata in14 anni dopo l'ultima volta: 10 ...Olimpia che, insieme alla Virtus Bologna , rappresenterà l'Italia in, anch'essa ...le squadre retrocesse dalla Serie B, sarà certamente battaglia nel Girone AVicenza e Pordenone , ... L'Eurolega secondo Scariolo e Messina: l'intervista doppia di Sportweek Mai potremmo smettere di amare il basket con cui abbiamo condiviso il freddo, la famiglia, anche fra le nuvole più belle. Dopo Azzurra gioiosa, caduta in un supplementare nel sogno europeo, adesso toc ...ELEVEN SPORTS può definirsi a tutti gli effetti il punto di riferimento per gli appassionati di basket in Italia. Dopo le emozioni di ...