Incidente al GF Vip 7 | il forte botto e la paura nella casa alle spalle di Antonino

(Di sabato 1 ottobre 2022) Vetrata rotta al GF Vip 7.domesticodel Grande Fratello Vip, il reality show che il 19 settembre ha riaperto i battenti con la consueta conduzione del giornalista Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli (al suo secondo anno in studio) e la cantante Orietta Berti nelle vesti di opinioniste. Solo pochi giorni fa a finire al centro dell’attenzione era stato Charlie Gnocchi, che era stato protagonista di un momento esilarante. Mentre si trovava in giardino con alcuni dei suoi compagni d’avventura, il conduttore si era girato per rientraredel GF Vip 7 dando però una testata contro la vetrata. Vetrata che nel corso delle varie edizioni del reality è stata spesso protagonista di momenti divertenti come questo ma anche di diversi incidenti. Leggi anche: “Sei solo una me*** ...

zazoomblog : Grande Fratello Vip 7 clamoroso incidente in diretta: ha spaccato tutto – VIDEO - #Grande #Fratello #clamoroso - fanpage : Piccolo incidente al #GFVIP nelle ultime ore: Charlie Gnocchi si è scontrato contro la vetrata che separa il salone… - blogtivvu : Elenoire Ferruzzi fuori di… seno al Grande Fratello Vip 7: ecco il VIDEO del piccolo incidente “hot” -

Charlie Gnocchi, porta vetrata in frantumi Spavento al Grande Fratello7, dove Charlie Gnocchi ha rotto la porta vetrata . Il concorrente, per errore, ha mandato in ...la dinamica dell'. ...GF, lo scontro tra Charlie e Attilio e l'di Gnocchi Il giornalista sportivo ha definito le scelte dei suoi compagni di viaggio ' surreali ' e questa etichetta non è piaciuta per nulla a ...La conduttrice ha raccontato lo spiacevole incidente di cui è stata protagonista e che le è costata un'operazione alla spalla.Grande Fratello Vip 7, clamoroso incidente in diretta: ha spaccato tutto. Non è la prima volta che succede, tutto il pubblico stupito ...