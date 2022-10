Gas, Eni: "A zero i flussi di metano dalla Russia verso l'Italia" (Di sabato 1 ottobre 2022) Gazprom ha comunicato di non poter consegnare al nostro Paese i volumi richiesti per un problema legato alle modifiche normative avvenute in Austria. La società russa: 'Al lavoro per sbloccare le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 ottobre 2022) Gazprom ha comunicato di non poter consegnare al nostro Paese i volumi richiesti per un problema legato alle modifiche normative avvenute in Austria. La società russa: 'Al lavoro per sbloccare le ...

