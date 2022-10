(Di sabato 1 ottobre 2022) Avevano 15dinel. Per questo due tunisini di 27 e 28 anni sono statiper detenzione ai fini di spaccio. E' successo ieri pomeriggio, 30 settembre 2022, a, in via San Salvi, durante un controllo di routine dei carabinieri L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze: 15 dosi di cocaina nascoste negli slip e nel giubbotto. Arrestati due extracomunitari - venti4ore : Firenze sequestrate 96 dosi di eroina e due arresti. Ultima operazione guidata da Renato Sbenaglia… - FirenzePost : Firenze: sequestrate 96 dosi di eroina e due arresti. Ultima operazione guidata da Renato Sbenaglia (che va in pens… - GazzChianti : FIRENZE - Campagna antinfluenzale, Toscana pronta: già arrivate le prime dosi nei magazzini di Estar. Tre tipologie… - BearziCinzia66 : RT @minusantropia: SACRIFICI E OFFERTE 21/06/21 - Firenze - Torna la musica al Mandela Forum per festeggiare le 210mila dosi. Vibrano le no… -

Un 27enne e un 28enne sono stati arrestati per spaccio a. I due, entrambi di origini tunisine, sono finiti nel mirino dei carabinieri in zona Campo ... Il 27enne aveva novedi cocaina nel ...... che saranno impegnati nella trasferta a. Calcio d'inizio alle ore 14.00 di domenica. ... a Piacenza prime 49 mila. Secondo richiamo: si parte con over... Biglietti omaggio Mi Piace Crea. A ...Avevano 15 dosi di cocaina nascoste nel giubbotto e negli slip. Per questo due tunisini di 27 e 28 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. E' successo ieri pomeriggio, 30 settembr ...Un 27enne e un 28enne sono stati arrestati per spaccio a Firenze. I due, entrambi di origini tunisine, sono finiti nel mirino dei carabinieri in zona ...