Feltri ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini è un imbarazzo per Meloni nella formazione del governo? Sì, è un fastidio che deve togliersi” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Salvini è un imbarazzo per Giorgia Meloni nella formazione del governo? Sì, è un fastidio che deve togliersi. E probabilmente troverà lei il modo per quietarlo e fargli fare un ministro di qualcosa. Non so di che cosa, però io di Salvini non mi fido più”. Così il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, a proposito del leader della Lega, che in questi giorni sta conducendo una trattativa sotterranea con la premier in pectore per ottenere il Viminale o un altro ministero di peso del nuovo governo targato FdI. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “è unper Giorgiadel? Sì, è unche. E probabilmente troverà lei il modo per quietarlo e fargli fare un ministro di qualcosa. Non so di che cosa, però io dinon mi fido più”. Così il direttore editoriale di Libero Vittorioospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, a proposito del leader della Lega, che in questi giorni sta conducendo una trattativa sotterranea con la premier in pectore per ottenere il Viminale o un altro ministero di peso del nuovotargato FdI. ...

ilfattovideo : Feltri ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini è un imbarazzo per Meloni nella formazione del governo? Sì, è un fast… - zeitblomserenus : @MissOnorott @myrosycandy @kiara86769608 No, feltri e magli ad accordi e disaccordi HANNO MENTITO O RECITATO e la t… - marioparabiaghi : RT @zeitblomserenus: Ma perché ad accordi disaccordi devono invitare teppaglia macchiafogli come feltri e maglie? Li invitano spesso. Ma gl… - arcocielo : RT @tutto_travaglio: #Maria Giovanna Maglie e Vittorio Feltri ospiti di Accordi&Disaccordi venerdì alle 22 - Il Fatto Quotidiano https://t.… - zeitblomserenus : Ma perché ad accordi disaccordi devono invitare teppaglia macchiafogli come feltri e maglie? Li invitano spesso. Ma glielo chiede la rete? -