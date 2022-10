Fassina | “Il Pd ha abbracciato i neoliberisti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 ottobre 2022) Enrico Letta scrive agli iscritti del Partito democratico: “Abbiamo perso, ma ne usciamo vivi. Ora contenuti e volti nuovi. Confronto sarà su tutto: dal nome a simbolo. Nel frattempo Rosy Bindi propone di sciogliere il partito. Le acque sono agitate. Ne abbiamo parlato con Stefano, deputato tra i fondatori del Pd e ex viceministro dell’Economia sotto il ministro Fabrizio Saccomanni nel governo Letta. È fallita la fusione a freddo tra Ds e Margherita che ha dato vita al Pd? “Si trattava già di una fusione che ha riguardato due esperienze, due storie, che erano consumate. Quindi il problema non è la fusione ma i protagonisti che già erano arrivati al capolinea. Del resto il Pd hal’impianto neoliberista che era già in crisi. Nel 2007, l’anno del Lingotto, qualche mese prima ci fu la crisi dei mutui subprime, che è frutto ...