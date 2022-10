Eros Ramazzotti, brutta figura con la figlia Aurora: imbarazzo totale (Di sabato 1 ottobre 2022) Eros Ramazzotti fa una grandissima gaffe nei confronti della figlia Aurora, ecco come ha reagito la figlia del cantautore Eros Ramazzotti stamattina è stato ospite di Nicola Savino e Albertino a Radio Deejay. Durante la trasmissione radiofonica ha parlato di molti cambiamenti che la sua vita ha subito nell’ultimo periodo, non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello personale. A non passare inosservata è stata però una gaffe, di che si tratta? C’entra la figlia Aurora. Eros Ramazzotti e Aurora Ramazzotti (Screenshot da Instagram)Dal punto di vista lavorativo al momento il noto ed amato cantautore è molto impegnato per via del suo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 1 ottobre 2022)fa una grandissima gaffe nei confronti della, ecco come ha reagito ladel cantautorestamattina è stato ospite di Nicola Savino e Albertino a Radio Deejay. Durante la trasmissione radiofonica ha parlato di molti cambiamenti che la sua vita ha subito nell’ultimo periodo, non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello personale. A non passare inosservata è stata però una gaffe, di che si tratta? C’entra la(Screenshot da Instagram)Dal punto di vista lavorativo al momento il noto ed amato cantautore è molto impegnato per via del suo ...

