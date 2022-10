Dybala lascia il campo in Inter Roma: nuovi problemi per la Joya? (Di sabato 1 ottobre 2022) Dybala ha lasciato il campo anzitempo in Inter Roma: nuovi problemi per l’argentino? Le sue condizioni Grande apprensione per Paulo Dybala, uscito anzitempo in Inter-Roma, dopo un contrasto con Lautaro. L’argentino ha lasciato il campo al 58?, dopo aver tra l’altro realizzato l’1-1. La Joya, tornata in panchina, ha voluto comunque tranquillizzare la panchina, dicendo di sentirsi affaticato. Borsa del ghiaccio per lui sul polpaccio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022)hato ilanzitempo inper l’argentino? Le sue condizioni Grande apprensione per Paulo, uscito anzitempo in, dopo un contrasto con Lautaro. L’argentino hato ilal 58?, dopo aver tra l’altro realizzato l’1-1. La, tornata in panchina, ha voluto comunque tranquillizzare la panchina, dicendo di sentirsi affaticato. Borsa del ghiaccio per lui sul polpaccio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : . @OfficialASRoma, Paulo #dybala lascia il campo per un affaticamento al polpaccio - CalcioNews24 : Apprensione per #Dybala in occasione di #InterRoma ?? - forzaroma : 57' - Prima sostituzione del match. Dybala lascia il campo a causa di un problema muscolare. Al suo posto Abraham… - TommasoCristia3 : @MarcoYera Vero ma non è possibile che devi ogni volta fare la partita perfetta a livello difensivo x non prendere… - PagliariCarlo : @i_mimimmi Alla faccia della mezza palla... Una cappellata micidiale che lascia scoperta tutta la fascia. Dimarco a… -