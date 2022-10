CRO Race, Jonas Vingegaard vince in salita e ipoteca la generale. Albanese 4°, Milan staccato (Di sabato 1 ottobre 2022) Jonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa della CRO Race. Il vincitore dell’ultimo Tour de France si è imposto sul traguardo di Labin, dettando legge lungo gli ultimi 1800 metri di salita al 5,5% di pendenza media. Il danese ha regolato il britannico Oscar Onley (Team DSM) al termine di un bel testa a testa, a due secondi si è piazzato lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), a 3” vincenzo Albanese della Eolo-Kometa. Il nostro Jonathan Milan, vincitore delle prime due tappe e leader della classifica generale, non è riuscito a rimanere con i migliori in una giornata impegnativa dal punto di vista altimetro e ha così perso il simbolo del primato. Vingegaard balza al comando della graduatoria con otto secondi di margine su Mohoric e ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)ha vinto la quinta tappa della CRO. Il vincitore dell’ultimo Tour de France si è imposto sul traguardo di Labin, dettando legge lungo gli ultimi 1800 metri dial 5,5% di pendenza media. Il danese ha regolato il britannico Oscar Onley (Team DSM) al termine di un bel testa a testa, a due secondi si è piazzato lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), a 3”nzodella Eolo-Kometa. Il nostro Jonathan, vincitore delle prime due tappe e leader della classifica, non è riuscito a rimanere con i migliori in una giornata impegnativa dal punto di vista altimetro e ha così perso il simbolo del primato.balza al comando della graduatoria con otto secondi di margine su Mohoric e ...

