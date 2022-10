Come sopravvivere alla stangata delle bollette: dagli elettrodomestici ai televisori, la guida (Di sabato 1 ottobre 2022) dagli elettrodomestici al riscaldamento, sarà un’impresa ardua reggere l’urto della stangata delle bollette d’autunno. Porterà un maxi aumento del 59%. Ma con qualche accorgimento i consumatori potranno, almeno, sperare di alleggerire il conto. Arriva, per questo, dal Codacons una guida pratica con i consigli per risparmiare. stangata delle bollette, Come agire con gli elettrodomestici Prima di avviare lavatrice e lavastoviglie verificare quando le tariffe sono ridotte, per utilizzarli quando l’elettricità costa meno. Il contratto è a fasce orarie o monorario? Poi acquistare elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Ottimizzare il carico ed impostare la temperatura più bassa con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022)al riscaldamento, sarà un’impresa ardua reggere l’urto dellad’autunno. Porterà un maxi aumento del 59%. Ma con qualche accorgimento i consumatori potranno, almeno, sperare di alleggerire il conto. Arriva, per questo, dal Codacons unapratica con i consigli per risparmiare.agire con gliPrima di avviare lavatrice e lavastoviglie verificare quando le tariffe sono ridotte, per utilizzarli quando l’elettricità costa meno. Il contratto è a fasce orarie o monorario? Poi acquistaread alta efficienza energetica. Ottimizzare il carico ed impostare la temperatura più bassa con ...

