Calcio: Monza; Palladino, con la Samp come in una finale (Di sabato 1 ottobre 2022) "Per noi domani deve essere una finale, voglio vedere intensità e aggressività. La classifica della Sampdoria non è veritiera: è una squadra con grandi qualità e un allenatore molto bravo". Raffaele ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) "Per noi domani deve essere una, voglio vedere intensità e aggressività. La classifica delladoria non è veritiera: è una squadra con grandi qualità e un allenatore molto bravo". Raffaele ...

sportli26181512 : Giampaolo, vigilia di certezze: 'La Sampdoria farà una gran partita col Monza”: Giampaolo, vigilia di certezze: 'La… - glooit : Calcio: Monza; Palladino, con la Samp come in una finale leggi su Gloo - Gazzetta_it : #Sampdoria, #Giampaolo carica: “Faremo una grande partita con il #Monza” - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Palladino in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaMonza: 'Per noi sarà come una finale. Vittoria contro la #Juve… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Monza; Palladino, con la Samp come in una finale Il tecnico biancorosso: 'Ma non sarà decisiva, percorso lungo' -