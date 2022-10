Calcio e stregoneria | la maledizione su Guardiola | Mourinho in Kenia con gli stregoni

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 ottobre 2022). El Mundo pubblica un lungo articolo sullae il, soprattutto ilafricano ma non solo. Gli esempi sono tanti. Si parte da Pogba accusato dal fratello di aver ingaggiato uno stregone Mbappé per neutralizzarlo in vista di Psg-Manchester United. Scrive El Mundo che ilspagnolo non è mai stato esente da incantesimi, maledizioni, guaritori e magie a partire da O Bruxo Torrado che è stato frequentato per anni da Del Bosque, Camacho, Pirri, Valdano, Juanito, Butragueño o Raúl con buona pace dei medici del Real Madrid. In Colombia, lo stregone brasiliano Helio Sillman è ancora accusato di aver messo fine alla carriera di James Rodríguez ai Mondiali 2014, poco prima di firmare per Madrid, per avergli fatto una “macumba che consiste nel legare ...