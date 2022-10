Beach volley, World Tour 2022. E’ SEMIFINALE per Nicolai/Cottafava! Sconfitti Immers/Boermans, ora Brouwer/Meeuwsen (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ tris di semifinali in stagione per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che vincono in due set il quarto di finale dell’Elite 16 di Parigi contro gli olandesi Boermans/Immers e in SEMIFINALE, alle 22.15, troveranno un’altra coppia olandese, i veterani Brouwer/Meeuwsen, già tre volte sul podio in questa stagione, a Rosarito, Ostrava e nell’ultimo Elite 16 disputato prima di Parigi, ad Amburgo. Partita combattuta, complicata, con gli olandesi che non hanno mai mollato fino all’ultimo scambio per Nicolai/Cottafava che hanno disputato un match accorto, tenendo il ritmo alto in battuta e riuscendo ad essere piuttosto efficaci in fase cambio palla e con il solito devastante muro di Nicolai a fare la differenza: 6 i punti conquistati dall’azzurro con questo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ tris di semifinali in stagione per Paoloe Samuele Cottafava che vincono in due set il quarto di finale dell’Elite 16 di Parigi contro gli olandesie in, alle 22.15, troveranno un’altra coppia olandese, i veterani, già tre volte sul podio in questa stagione, a Rosarito, Ostrava e nell’ultimo Elite 16 disputato prima di Parigi, ad Amburgo. Partita combattuta, complicata, con gli olandesi che non hanno mai mollato fino all’ultimo scambio per/Cottafava che hanno disputato un match accorto, tenendo il ritmo alto in battuta e riuscendo ad essere piuttosto efficaci in fase cambio palla e con il solito devastante muro dia fare la differenza: 6 i punti conquistati dall’azzurro con questo ...

