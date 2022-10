Basket, Serie A2 2022/2023 1^ giornata: programma, date, orari e tv (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^ giornata della Serie A2 2022/2023 di Basket. La nuova stagione è ai nastri di partenza, e si parte con un programma che vede la maggior parte delle partite domenica 2 ottobre, a parte due partite del Girone Verde e una del Girone Rosso, anticipate a sabato 1 ottobre. Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre una a settimana verrà resa disponibile gratis, sia sulla suddetta piattaforma, sia su MS Channel, canale 814 di Sky, disponibile anche su Tivùsat o direttamente sul sito mschannel.tv. Di seguito, il programma del weekend; tra ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^dellaA2di. La nuova stagione è ai nastri di partenza, e si parte con unche vede la maggior parte delle partite domenica 2 ottobre, a parte due partite del Girone Verde e una del Girone Rosso, anticipate a sabato 1 ottobre. Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre una a settimana verrà resa disponibile gratis, sia sulla suddetta piattaforma, sia su MS Channel, canale 814 di Sky, disponibile anche su Tivùsat o direttamente sul sito mschannel.tv. Di seguito, ildel weekend; tra ...

