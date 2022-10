Arriva la Fiorentina, Gasp alza l’asticella: “Noi primi ma dobbiamo ancora migliorare” (Di sabato 1 ottobre 2022) Zingonia. Si riparte dopo la sosta e contro la Fiorentina rivedremo, grosso modo, l’Atalanta che ha vinto a Roma. Gasperini difficilmente ripropone la stessa formazione, però nove undicesimi dovrebbero essere quelli visto che, loro, sono tutti disponibili. Gasp ci scherza un po’ su, sulla conta degli infortunati (“quanto tempo ho?”) e fa l’elenco: “Djimsiti ha ricominciato a correre e dopo una frattura ci vorranno ancora 15-20 giorni, Zapata fa oggi (sabato 1 ottobre, ndr) un esame per vedere se può ricominciare ad allenarsi, finora ha svolto solo allenamenti differenziati. Zappacosta ha avuto uno stiramento in amichevole, diverso dall’infortunio precedente, ma deve fermarsi. Scalvini è ok, Demiral ha ripreso ad allenarsi ieri dalla partita con la Roma, dobbiamo valutarlo”. Dopo la sosta? “Sono quasi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Zingonia. Si riparte dopo la sosta e contro larivedremo, grosso modo, l’Atalanta che ha vinto a Roma.erini difficilmente ripropone la stessa formazione, però nove undicesimi dovrebbero essere quelli visto che, loro, sono tutti disponibili.ci scherza un po’ su, sulla conta degli infortunati (“quanto tempo ho?”) e fa l’elenco: “Djimsiti ha ricominciato a correre e dopo una frattura ci vorranno15-20 giorni, Zapata fa oggi (sabato 1 ottobre, ndr) un esame per vedere se può ricominciare ad allenarsi, finora ha svolto solo allenamenti differenziati. Zappacosta ha avuto uno stiramento in amichevole, diverso dall’infortunio precedente, ma deve fermarsi. Scalvini è ok, Demiral ha ripreso ad allenarsi ieri dalla partita con la Roma,valutarlo”. Dopo la sosta? “Sono quasi ...

