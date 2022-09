(Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue il Mondiale diper le ragazze di Davide Mazzanti. Le azzurre hanno cominciato con quattro vittorie la competizione, battendo Camerun, Porto Rico, Belgio e Kenya e torneranno in campo domenica 2 ottobre alle 16.00 contro le padrone di casa dell’Olanda nell’ultima sfida della prima fase, prima della seconda fase. La partita di domenica metterà il palio il primo posto del Pool A. Oggi, nel primo dei due giorni di riposo, la nazionale femminile ha sostenuto un allenamento con la palla e poi si è concessa qualche ora di stacco. A parlare in casa azzurra è la centrale Anna: “In queste primepensavo che la squadra riuscisse a divertirsi un po’ di più, ma logicamente, vista l’importanza della competizione, la tensione si è fatta sentire e sono convinta chegare ci ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'#Italia vince contro #PortoRico Le azzurre si impongono in tre set #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali F., l'#Italia batte 3-1 il #Belgio 21-25, 30-28, 29-27, 25-9 #SkySport #SkyVolley… - zazoomblog : Volley femminile cosa cambia per l’Italia ai Mondiali con la sconfitta del Brasile. Olanda sempre più cruciale -… - sportface2016 : #Volley, #Mondiali femminili. #Danesi: 'Nelle prossime partite proveremo a divertirci di più' - zazoomblog : Volley femminile Mondiali 2022: il Giappone tramortisce il Brasile! La Cina vince il girone la Serbia passeggia -… -

POSSIBILE CLASSIFICA SECONDA FASE A GIRONIItalia 2 o 3 vittorie, attesa dall'Olanda...45 Italia - Inghilterra 1 - 0 20:45 Germania - Ungheria 0 - 1 20:45 Bosnia Erzegovina - Montenegro 1 - 0 20:45 Finlandia - Romania 1 - 1 20:45 Bulgaria - Gibilterra 5 - 1...Confermate Orro al palleggio, Sylla in banda, Chirichella al centro e De Gennaro libero. Per Sara Bonifacio si è trattato dell’esordio in campo mondiale, così come per Eleonora Fersino, schierata da ...Anna Danesi ha rilasciato una lunga intervista nel giorno di riposo delle azzurre, descrivendo la sfida contro l'Olanda e come sta vivendo questo Mondiale.