Valeria Marini imita Britney Spears a Tale e Quale ma è ‘terribile’ Malgioglio | «Avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia» – Video

FranAltomare : Io amo Valeria Marini. Anche e soprattutto perché potrebbe imitare chiunque, da Britney Spears a Sergio Mattarella… - RedSara00 : RT @_whattheroso: Valeria Marini può cantare Toxic, ma Britney Spears non può cantare boom - Tina88947487 : Il cast di quest’anno avrebbe nascosto lo scolapasta a Valeria Marini #GFvip - Steroiaa : Il cast di quest'anno avrebbe rotto lo scolapasta di Valeria Marini #GFvip - Enchanted_24 : Il cast di quest'anno avrebbe fatto scommesse durante la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. -

, la reazione di Malgioglio dopo l'imitazione di Britney Spears 'Impegnati perché ce la puoi fare' Tale e Quale Show è finalmente iniziato per la gioia di moltissimi telespettatori che ...Nonostante non fosse affatto favorita per la vittoria, la bella influencer è riuscita clamorosamente a trionfare, eliminando in finale Gabriele Rossi e. A distanza di anni da quell'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un esordio a dir poco entusiasmante quello della nuova stagione dello show di Rai 1, presentato dal noto conduttore Carlo Conti. Scopriamo di più sulla puntata ...