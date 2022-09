Uomini e Donne anticipazioni: primo bacio per Lavinia (Di venerdì 30 settembre 2022) Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne Oggi si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e come al solito non mancano le anticipazioni di quello che vedremo su Canale 5 tra qualche giorno. Siamo ormai entrati nel vivo di questa edizione, e il pubblico si è appassionato non solo ai percorsi dei L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 30 settembre 2022) Le nuovediOggi si è svolta una nuova registrazione die come al solito non mancano ledi quello che vedremo su Canale 5 tra qualche giorno. Siamo ormai entrati nel vivo di questa edizione, e il pubblico si è appassionato non solo ai percorsi dei L'articolo proviene da Novella 2000.

amnestyitalia : #Iran: le proteste stanno assumendo nuove forme per far fronte alla repressione. Il blocco di internet è quasi tota… - LiaQuartapelle : Il coraggio delle donne e degli uomini che protestano in Iran è enorme. I loro fratelli e sorelle manifesteranno sa… - matteosalvinimi : il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degl… - markmoreskins : @mara_carfagna @Azione_it @CarloCalenda @ItaliaViva Conti sbagliati perché nel vostro partito ci sono due prime don… - eli4never : Povera terra, così storicamente invidiata da tutti i popoli e ora così commiserata. Povere donne, poveri giovani uo… -