“Un grande trauma”, Maria Teresa Ruta fa una dolorosa confessione: c’entra Guenda Goria (Di venerdì 30 settembre 2022) Maria Teresa Ruta ha confessato un gran dolore che è stato anche un suo pallino lungo la sua vita: c’entra sua figlia Ha partecipato a tanti reality, spesso ha fatto parlare di sé ed è stata anche ‘bersagliata’ nel suo periodo al GF Vip. Alla famiglia è molto legata e proprio per questo ha confessato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 settembre 2022)ha confessato un gran dolore che è stato anche un suo pallino lungo la sua vita:sua figlia Ha partecipato a tanti reality, spesso ha fatto parlare di sé ed è stata anche ‘bersagliata’ nel suo periodo al GF Vip. Alla famiglia è molto legata e proprio per questo ha confessato L'articolo proviene da Inews24.it.

_M33TY0UTH3R3_ : @aIwishtomlinson TI PREGO IL MIO PIÙ GRANDE TRAUMA È STATO SCOPRIRE CHE HA QUASI 40 ANNI - lollipop1806 : La mia aveva un cappello con le orecchie d’asino che metteva a chi faceva male i compiti, li mandava in giro per la… - IGN_Syd : Lo so, scrivo poco qui e fa brutto farlo solo per pubblicizzarsi, ma oggi proviamo a far nascere un qualcosina di n… - violasumarte : @cl0wndoll alla fine sunny e omori hanno vissuto il trauma x1927621 proprio a causa di questo grande segreto un mac… - yanez_2006 : vabbè...finirà che #Moratti la candiderà il @pdnetwork. dopo Cottarelli non sarebbe un grande trauma. e poi potrebb… -