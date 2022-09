Tennis, ATP Tel Aviv 2022: Cilic in semifinale senza giocare, avanti Safiullin e Lestienne (Di venerdì 30 settembre 2022) Aspettando il match di Novak Djokovic contro il canadese Vasek Pospisil, sono terminati i primi tre quarti di finale nel torneo ATP di Tel Aviv. Il croato Marin Cilic si è qualificato per le semifinali senza nemmeno giocare, visto che ha sfruttato il ritiro del britannico Liam Broady. Cilic attende ora in semifinale il francese Constant Lestienne, che si è reso protagonista del match più combattuto della giornata, superando in tre set in rimonta l’americano Maxime Cressy con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e mezza di gioco. Il terzo semifinalista è Roman Safiullin, che probabilmente affronterà Novak Djokovic. Il russo ha superato nettamente il francese Arthur Rinderknech in due set per 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco. RISULTATI ATP TEL ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Aspettando il match di Novak Djokovic contro il canadese Vasek Pospisil, sono terminati i primi tre quarti di finale nel torneo ATP di Tel. Il croato Marinsi è qualificato per le semifinalinemmeno, visto che ha sfruttato il ritiro del britannico Liam Broady.attende ora inil francese Constant, che si è reso protagonista del match più combattuto della giornata, superando in tre set in rimonta l’americano Maxime Cressy con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e mezza di gioco. Il terzo semifinalista è Roman, che probabilmente affronterà Novak Djokovic. Il russo ha superato nettamente il francese Arthur Rinderknech in due set per 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco. RISULTATI ATP TEL ...

