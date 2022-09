Spazio, il capo di Esa-Esrin: “Tempi sfidanti per Iride ma costellazione si farà nei tempi” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – I “tempi sono sfidanti” per la realizzazione della maxi costellazione Iride tutta italiana di Osservazione della Terra, “ma noi manterremo l’impegno” e “rispetteremo la timeline prevista dal Pnrr”. Conversando con l’Adnkronos, ad assicurarlo è Simonetta Cheli, Direttore dei programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea e capo di Esa-Esrin dove oggi Esa celebra la Notte Europea dei Ricercatori. L’agenda per Iride è davvero stretta ma non spaventa la manager dell’Esa. “L’accordo firmato a gennaio scorso fra l’Agenzia ed il Governo italiano – ricorda- ha delegato l’Esa alla realizzazione del progetto Iride finanziato dal Pnrr e la costellazione avrà sarà lanciata a fine 2025”. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – I “sono” per la realizzazione della maxitutta italiana di Osservazione della Terra, “ma noi manterremo l’impegno” e “rispetteremo la timeline prevista dal Pnrr”. Conversando con l’Adnkronos, ad assicurarlo è Simonetta Cheli, Direttore dei programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea edi Esa-dove oggi Esa celebra la Notte Europea dei Ricercatori. L’agenda perè davvero stretta ma non spaventa la manager dell’Esa. “L’accordo firmato a gennaio scorso fra l’Agenzia ed il Governo italiano – ricorda- ha delegato l’Esa alla realizzazione del progettofinanziato dal Pnrr e laavrà sarà lanciata a fine 2025”. Il ...

