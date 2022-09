"Siamo solo un terzo degli eletti". Nel Pd esplode la protesta delle donne (Di venerdì 30 settembre 2022) C'è un altro problema nel Pd oltre alla scelta del nuovo segretario. Le donne del partito non sono affatto contente di come sono state gestite le elezioni, visto che solo un terzo dei parlamentari è donna, 36 su 102. protestano Monica Cirinnà e Alessia Morani ma anche Chiara Gribaudo, neo rieletta con i dem. «Il Pd è un partito patriarcale - dice all'Adnkronos - Ma non è una novità. Lo abbiamo visto con i tre ministri uomini del governo Draghi. Proposero a noi donne ruoli di sottogoverno. Circolava anche il mio nome come sottosegretario. Abbiamo detto di no».E da allora non è cambiato niente? «Ci sono logiche correntizie che furono alle base della scelta dei quei tre ministri e che si ripercuotono evidentemente anche nella composizione delle liste».Ha visto il video in cui alcune ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) C'è un altro problema nel Pd oltre alla scelta del nuovo segretario. Ledel partito non sono affatto contente di come sono state gestite le elezioni, visto cheundei parlamentari è donna, 36 su 102.no Monica Cirinnà e Alessia Morani ma anche Chiara Gribaudo, neo rieletta con i dem. «Il Pd è un partito patriarcale - dice all'Adnkronos - Ma non è una novità. Lo abbiamo visto con i tre ministri uomini del governo Draghi. Proposero a noiruoli di sottogoverno. Circolava anche il mio nome come sottosegretario. Abbiamo detto di no».E da allora non è cambiato niente? «Ci sono logiche correntizie che furono alle base della scelta dei quei tre ministri e che si ripercuotono evidentemente anche nella composizioneliste».Ha visto il video in cui alcune ...

