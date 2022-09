Rula Jebreal, Conte: “Fango contro Meloni” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questo è Fango su Giorgia Meloni. Io Meloni e Fratelli d’Italia con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia – che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti – i reati e gli errori del padre”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, su Facebook, commentando la notizia sulla condanna del padre della premier in pectore, pubblicata dalla stampa spagnola e oggetto di un tweet di Rula Jebreal. “E’ inoltre intollerabile – prosegue Conte – mettere etichette su chi viene da situazioni difficili e cerca la propria strada e il riscatto lontano da quel Contesto. E una lezione che anche la politica, compresa quella portata avanti da Giorgia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questo èsu Giorgia. Ioe Fratelli d’Italia con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia – che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti – i reati e gli errori del padre”. Così il leader del M5S Giuseppe, su Facebook, commentando la notizia sulla condanna del padre della premier in pectore, pubblicata dalla stampa spagnola e oggetto di un tweet di. “E’ inoltre intollerabile – prosegue– mettere etichette su chi viene da situazioni difficili e cerca la propria strada e il riscatto lontano da quelsto. E una lezione che anche la politica, compresa quella portata avanti da Giorgia ...

FratellidItalia : Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni - FratellidItalia : Meloni, Bucalo: Da Rula Jebreal bassezza senza precedenti - borghi_claudio : Qualcuno si accorge oggi dei deliri di Rula Jebreal. Ma secondo voi cosa pensavo io quando mi trovavo davanti coste… - giuseppebaggio : RT @borghi_claudio: Qualcuno si accorge oggi dei deliri di Rula Jebreal. Ma secondo voi cosa pensavo io quando mi trovavo davanti costei ch… - butacit : Blast from the past: siete in tanti ad aver riletto un vecchio articolo su Rula Jebreal, evidentemente questa falsa… -