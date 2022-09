Roma, Dybala è tornato: pronto per l'Inter. Mou ritrova anche Pellegrini e El Shaarawy (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma - È tornato. Sano e salvo come si dice esageratamente in questi casi. Alle 6,45 di ieri mattina Paulo Dybala è sbarcato con un volo diretto da New York nella capitale e poco prima di pranzo è ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022)- È. Sano e salvo come si dice esageratamente in questi casi. Alle 6,45 di ieri mattina Pauloè sbarcato con un volo diretto da New York nella capitale e poco prima di pranzo è ...

DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - AliprandiJacopo : ?? #Dybala in tribuna anche nella seconda partita giocata ieri dall’Argentina contro la Giamaica. È in volo per Pari… - forzaroma : Roma, #Dybala prende casa: scelta la villa a Casal Palocco che era di #Diawara #asroma - FRANCESCOASROM7 : RT @Andrea_DiCarlo: ???? Oggi il provino di #Dybala ?? A novembre la tournèe in #Giappone ???? E in visita a #Trigoria spunta Riku #Handa, te… - siamo_la_Roma : ???? #InterRoma, #Dybala sta bene ??? Titolare a #SanSiro? ?? Lui vuole esserci #IlMessaggero #ASRoma -