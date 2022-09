Reset delle Impostazioni di Windows 11 ai valori iniziali (Di venerdì 30 settembre 2022) Hai problemi al tuo pc o portatile ? Magari ora stai cercando informazioni su come effettuare il ? Ok, allora andiamo subito al sodo è vediamo in questo articolo, come effettuare il Reset delle Impostazioni di Windows 11 ai valori inziali , quelli di fabbrica. Come funziona il Reset di Windows 11 Basta aprire le Impostazioni dal menù Start (cliccando l’icona dell’ingranaggio o cercando Impostazioni nella barra di ricerca) e poi andare alla sezione Aggiornamento e sicurezza. Qui si può trovare una sezione dedicata al Ripristino che porta alla funzione Reimposta il PC. In Windows 11 lo stesso pulsante si trova ... Leggi su wikitech (Di venerdì 30 settembre 2022) Hai problemi al tuo pc o portatile ? Magari ora stai cercando informazioni su come effettuare il ? Ok, allora andiamo subito al sodo è vediamo in questo articolo, come effettuare ildi11 aiinziali , quelli di fabbrica. Come funziona ildi11 Basta aprire ledal menù Start (cliccando l’icona dell’ingranaggio o cercandonella barra di ricerca) e poi andare alla sezione Aggiornamento e sicurezza. Qui si può trovare una sezione dedicata al Ripristino che porta alla funzione Reimposta il PC. In11 lo stesso pulsante si trova ...

BEczdi : @MisssFreedom per me dovrebbe essere abolita per legge tutta la nuova generazione. un bel reset ci vuole, perché a… - RosaCuletto3 : @NewsPadania @LindaGrass0 @antgrasso_IT PS1C0P4T1C1 N4Z1ST1 DELL'NWO NEL LORO DELIRO DI ONNIPOTENZA MIRANO AL CONTR… - RosaCuletto3 : @NewsPadania @antgrasso_IT PS1C0P4T1C1 N4Z1ST1 DELL'NWO NEL LORO DELIRO DI ONNIPOTENZA MIRANO AL CONTROLLO TOTALE A… - ilpiucompleto1 : RT @trincherov: @GIGGIONAPOLI Stanno leggendo un copione. Fa tutto parte del piano dell’UE per deindustrializzare una delle concentrazioni… - StefanoDoria36 : @InnovazioneGov @PagoPA @IOitaliait @ItaliaDomaniGov PS1C0P4T1C1 N4Z1ST1 DELL'NWO NEL LORO DELIRO DI ONNIPOTENZA MI… -