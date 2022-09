Qual è la storia di Giuseppe Salvia? La vicenda dietro Le ultime parole del boss

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 30 settembre 2022) A quarant’anni dalla morte del vicedirettore del carcere di Poggioreale, ecco lala sua morte, avvenuta per volontà di Raffaele Cutolo Fra gli eroi che si sono spesi per la lotta alla mafia impossibile non menzionare la figura, anche se meno nota rispetto ad altre, di. (poliziapenitenziaria.it)E’ a lui che Rai Documentari dedica ‘Ledel’, in onda questa sera alle 21.25 su Rai2. Il documentario, che vede alla regia Raffaele Brunetti, è tratto dal libro ‘La Vendetta del’ di Antonio Mattone, ed è dedicato come appunto anticipato a, che perse la vita per ordine deldella Nuova Camorra Raffaele Cutolo. Per ulteriori approfondimenti sul tema ...