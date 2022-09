Perché il futuro è nucleare, fallita l'ideologia del 'tutto rinnovabili' - Marco Hugo Barsotti (Di venerdì 30 settembre 2022) MHB: Dunque quello che la app indica con il segno più alla voce " Net foreign exchange" (4,34 domenica) è quanto ci manca. Forse il segno meno sarebbe più onesto... UM: Il valore da lei rilevato ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 settembre 2022) MHB: Dunque quello che la app indica con il segno più alla voce " Net foreign exchange" (4,34 domenica) è quanto ci manca. Forse il segno meno sarebbe più onesto... UM: Il valore da lei rilevato ...

Link4Universe : Se stai leggendo qui e non hai votato perché tanto pensi che non ti riguarda o interessa, fai ancora in tempo a cam… - ItaliaViva : è adesso il momento di restituire il futuro possibile al nostro Paese, perchè lo sappiamo, è ancora possibile scriv… - Link4Universe : Se avessi un centesimo per ogni volta che ora ricevo messaggi tipo 'ah ma se non ti piace qui, sei libero di andart… - wandermelly : @LuigiPelliciol3 Questa salvala perché ti tornerà utile in futuro - mariotti23 : @demagistris Luigi De Magistris chiedo MA PERCHÉ QUANDO SI TRATTA DELLA MELONI SI VA A CERCARE IL PASSATO E NON IL… -