Juventus Bologna: Allegri vincerà in modo avventuroso? (Di venerdì 30 settembre 2022) Juventus Bologna e quella vittoria «avventurosa» di vent’anni fa: Allegri firmerebbe subito per arrivare ai tre punti Juventus-Bologna di domenica sera è uno snodo importante per il campionato di entrambe le squadre e per gli allenatori dei rispettivi club. Massimiliano Allegri è chiamato a rispondere prontamente all’ultimo periodo straordinariamente negativo, anche perché il calendario è stato abbastanza favorevole finora e all’orizzonte vi sono due impegni come Milan e derby che preoccuperebbero non poco se non si avesse un’immediata sterzata. D’altro canto, Thiago Motta deve convivere con l’ombra di Sinisa Mihajlovic, un peso ingombrante, anche se il ds del Bologna Marco Di Vaio ne ha fornito un ritratto rassicurante, almeno fino all’ultima frase dopo la virgola, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022)e quella vittoria «avventurosa» di vent’anni fa:firmerebbe subito per arrivare ai tre puntidi domenica sera è uno snodo importante per il campionato di entrambe le squadre e per gli allenatori dei rispettivi club. Massimilianoè chiamato a rispondere prontamente all’ultimo periodo straordinariamente negativo, anche perché il calendario è stato abbastanza favorevole finora e all’orizzonte vi sono due impegni come Milan e derby che preoccuperebbero non poco se non si avesse un’immediata sterzata. D’altro canto, Thiago Motta deve convivere con l’ombra di Sinisa Mihajlovic, un peso ingombrante, anche se il ds delMarco Di Vaio ne ha fornito un ritratto rassicurante, almeno fino all’ultima frase dopo la virgola, ...

forumJuventus : #JuveBologna, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Bremer in difesa, men… - Mikfinoallafine : DOMENICA ORE 20.45 #Juventus vs #Bologna #stadium #DJSet #Salmo PROBABILI FORMAZIONI - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Da sempre controcorrente il ns. @Arsenico171 scagiona da tutte le colpe #Allegri per il momento 'no' della #Juventus.… - not_morata : juventus vs bologna - TeoMatt89 : @AndreCardi Napoli- Torino 1-0 Inter-Roma 1-1 Empoli- Milan 1-2 Lazio- Spezia 3-0 Lecce- Cremonese 2-1 Sampdoria-Mo… -