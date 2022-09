Iran | a Zahedan manifestanti reagiscono alle violenze della polizia e picchiano un agente

Rojname_com : Iran: le proteste si allargano alle instabili province del Sistan Balochistan e del Khuzestan - Agenzia Nova [Agenz… - siavosh33 : RT @GiovaniIraniani: 30 settembre - Zahedan, #Iran Le forze di sicurezza del regime hanno aperto il fuoco sulla popolazione locale durante… - VisonaNicola : RT @mazzettam: A #Zahedan, una città nel sudest dell'Iran, al confine col Pakistan, le forze di sicurezza iraniane hanno aperto il fuoco su… - samiraardalani : RT @GiovaniIraniani: 30 settembre - Zahedan, #Iran Le forze di sicurezza del regime hanno aperto il fuoco sulla popolazione locale durante… - samiraardalani : RT @GiovaniIraniani: 30/09, Zahedan, #Iran: il regime ha spero il fuoco sugli abitanti riuniti in preghiera. #IranProtests #IranRevolution… -

Agenzia Nova

...iraniane hanno aperto il fuoco contro i manifestanti armati di pietre che protestavano nella città di, secondo un media dell'opposizione con sede all'estero. Secondo l'ong Human Right in...... ancora, Vakilabad (provincia del Khorasan - e Razavi), Adelabad (provincia di Fars) e ... che ha uno dei bracci della morte più ampi dell', ha messo a morte in media cinque prigionieri alla ... Iran: le proteste si allargano alle instabili province del Sistan Balochistan e del Khuzestan Iran said Friday that nine foreigners were arrested during deadly street protests sparked by the death of Kurdish woman Mahsa Amini, as demonstrations across the country entered a third week amid ...Iran’s intelligence ministry says it has arrested nine foreigners over recent anti-hijab protests sweeping the country. In a statement carried by the state-run news agency Irna, the ministry said on ...