Inflazione in Italia | a settembre sfiora il 9% Carrello della spesa ai massimi dal 1983

CarloCalenda : La campagna elettorale è finita. Parliamo del paese che si trova davanti ad uno tsunami provocato da energia, infla… - federicofubini : Ho parlato a Larry #Fink Populismo e nazionalismo alimentano l’inflazione a causa dei costi del reshoring, dell’es… - matteorenzi : L’Italia vivrà nei prossimi mesi momenti difficili, dall’inflazione all’energia alla crisi internazionale. Se volet… - CaioGCM : RT @morgmarino: Confcommercio-Imprese per l’Italia lancia l’allarme delle aziende italiane: Con inflazione e caro energia rischiano 120.000… - eire_dani : RT @francelenzi: in Italia inflazione al 9,5%. +1,7% da settembre a agosto. Quello che prima cresceva in un anno, adesso in un mese. -

L'acquisita, invece, per il 2022 è pari a +7,1% per l'indice generale e a +3,6% per la componente di fondo. Diffusi anche i dati relativi all'occupazione in: ad agosto 2022 si ...... con Germania ein recessione (Pil +3,4% quest'anno e - 0,1% il prossimo, quindi +1,5% nel ...delle economie globali sta rallentando o va incontro a una recessione di lieve entita' e l'...StampaCrescono i prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari nel carrello con aumenti che arrivano al +16,7% per le verdure con un effetto dirompente sulle tasche delle famiglie, sulle imprese agricol ...L'inflazione acquisita, invece, per il 2022 è pari a +7,1% per l'indice generale e a +3,6% per la componente di fondo. Diffusi anche i dati relativi all'occupazione in Italia: ad agosto 2022 si ...