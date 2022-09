Fare l’allenatore in Serie A conviene? C’è un lavoro che paga di più

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 settembre 2022)inA è uno dei grandi sogni di molte persone in Italia, ma anche in questo settore la crisi si fa sentire e non poco.sicuramente è uno dei compiti più complicati all’interno del mondo del calcio, con questa figura che è sempre sotto l’occhio del ciclone, per questo motivo molti ex calciatori decidono di prendere anche un’altra strada, considerando come adesso ilnon paghi più come una volta. AdobeDiciamocela tutta, in Italia siamo assolutamente una nazione di commissari tecnici e di allenatori, con lo sport preferito che sicuramente è quella di poter commentare il giorno dopo al bar con gli amici le scelte tattiche. Chiaramente si sta parlando sempre di un modo per poter passare piacevolmente la giornata, perché chiaramente nessuno di noi può assolutamente ...