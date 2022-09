Diritti tv in Serie A, De Laurentiis spinge per Apple: i dettagli! (Di venerdì 30 settembre 2022) Nei prossimi mesi il tema dei Diritti tv del massimo campionato italiano diventerà caldissimo: sono state approvate le Linee Guida per l’assegnazione del ciclo 2024-2027 e tra circa due mesi dovrebbe arrivare il via libera di Agcom per dare inizio al bando. Mai come questa volta, si prospetta una battaglia serrata tra i vari competitor e la speranza della Lega Serie A, rappresentata dal presidente Casini e dall’amministratore delegato De Siervo, è coinvolgere più operatori, rispetto ai soli DAZN e Sky del triennio 2021-2023. La laurea honoris in Innovation and International Management, ricevuta ieri dal CEO di Apple Tim Cook presso l’Università Federico II di Napoli, è stata l’occasione per un colloquio amichevole e informale tra Aurelio De Laurentiis, patron degli azzurri, e l’importante manager dell’azienda ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Nei prossimi mesi il tema deitv del massimo campionato italiano diventerà caldissimo: sono state approvate le Linee Guida per l’assegnazione del ciclo 2024-2027 e tra circa due mesi dovrebbe arrivare il via libera di Agcom per dare inizio al bando. Mai come questa volta, si prospetta una battaglia serrata tra i vari competitor e la speranza della LegaA, rappresentata dal presidente Casini e dall’amministratore delegato De Siervo, è coinvolgere più operatori, rispetto ai soli DAZN e Sky del triennio 2021-2023. La laurea honoris in Innovation and International Management, ricevuta ieri dal CEO diTim Cook presso l’Università Federico II di Napoli, è stata l’occasione per un colloquio amichevole e informale tra Aurelio De, patron degli azzurri, e l’importante manager dell’azienda ...

