Cresce l'ansia tra i russi: la conferma, da un sondaggio ufficiale (Di venerdì 30 settembre 2022) Il livello di ansia dei russi è aumentato bruscamente, a determinarlo è stata la 'mobilitazione parziale' nel Paese. Il dato emerge dai risultati del sondaggio fatto dalla Fondazione per l'opinione ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) Il livello dideiè aumentato bruscamente, a determinarlo è stata la 'mobilitazione parziale' nel Paese. Il dato emerge dai risultati delfatto dalla Fondazione per l'opinione ...

ansia_tw : @PoliticaPerJedi Dove passa il PD non cresce più l’erba. - YuriMaimone94 : Ansia che cresce vertiginosamente.. #jjdovesei?? - nene______sun : @mariaritaperri @AGTW_it Signora, mi scusi. Lei ha abortito ultimamente? Conosce queste ragazze? È per caso in me… - Agatapomi1 : RT @AlessandraPSTG: @CIFARIPAM #idoneiCUFA @FunzPub Cresce l'ansia dei candidati risultati idonei al concorso per FA. Nessuna indicazione i… - Melaion : @ansia_tw Ansia! ?? cresce sempre di più. Gli italiani sono affezzionati alla loro pezzenteria e sudditanza. -